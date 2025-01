Calciomercato.it - Gli ostacoli da superare per il ritorno di Mancini in panchina | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è stato attenzionato da un top club: ecco come stanno le coseMentre le squadre si apprestano a tornare in campo per la settima giornata del nuovo format della Champions League, con le cinque italiane impegnate tra oggi e mercoledì, impazzano le voci di calciomercato.Roberto(LaPresse) – Calciomercato.itIn Italia, si attendono i colpi della Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa falcidiata dagli infortuni, con Gleison Bremer e Juan Cabal fuori fino alla fine della stagione, e dall’addio del capitano Danilo, in procinto di firmare col Napoli capolista di Antonio Conte dopo la sfida diretta del prossimo sabato al ‘Diego Armando Maradona’. In uscita, grande attenzione su Andrea Cambiaso, forte l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, e Nicolò Fagioli, finito nel mirino di club italiani ed esteri.