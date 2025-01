Ilfattoquotidiano.it - Gli incendi a Los Angeles forse non si potevano evitare, ma certamente contenerne l’impatto sì

Sugliche hanno devastato Losha detto quasi tutto Nando Boero nel suo blog, qui ospitato giorni fa. Chi sa dialogare con le seppie ècapace di spiegare con semplicità e immediatezza che cosa innesca queste catastrofi assai meglio di chi usa ancora il “regolo” per fare di conto, giacché “la cultura che ha prevalso in fino ad ora prevedeva di poter dominare e sfruttare la natura per soddisfare le nostre esigenze. Per un po’ la strategia ha funzionato, ma ora i suoi limiti sono evidenti. Le parole sfruttamento e bonifica evidenziano una cultura di dominio sulla natura e non di adattamento alle sue caratteristiche”. Non so dire di meglio.Il clima che cambia non èestraneo e una ricerca appena pubblicata da alcuni studiosi californiani sulla prestigiosa rivista Nature evidenzia la “volatilità idroclimatica” degli ultimi dieci anni, in particolare gli eventi whiplash, i colpi di frusta (Figura 1).