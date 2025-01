Quotidiano.net - Giro di poltrone in BAT Italia: Andrea Di Paolo e Fabio de Petris assumono nuovi ruoli

diin Bat, azienda di beni di largo consumo con un portfolio prodotti multi-categoria nel settore della nicotina.Di, Corporate & Regulatory Affairs director di BATe presidente di BAT Trieste, è entrato nel Consiglio di Amministrazione come vice presidente di BAT. Il CdA, uscito il Presidente Alessandro Bertolini, ha conferito all' unanimità l'incarico ade, che la affianca a quella di a.d. "riconoscendo il suo importante contributo strategico nello sviluppo dell'azienda verso 'A Better Tomorrow'™, riporta una nota. Di, che continuerà a mantenere la carica di presidente di BAT Trieste e il ruolo di Corporate & Regulatory Affairs director ha ricordato di essere stato "accolto" in azienda venti anni fa e ha parlato delle future "sfide del nostro settore, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili in grado di creare valore condiviso per il Paese e per le comunità in cui operiamo e che possano allo stesso tempo permetterci di competere, crescere e accelerare la transizione verso un mondo senza fumo".