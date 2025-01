Unlimitednews.it - Giovanni Amoroso è il nuovo presidente della Corte Costituzionale

ROMA (ITALPRESS) – Lariunita in camera di consiglio ha eletto, all’unanimità, il giudice.Il neo, eletto giudicedalladi cassazione il 26 ottobre 2017, ha giurato il 13 novembre 2017; già Vicedal 12 dicembre 2023, rimarrà in carica fino al 13 novembre 2026, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice. Come primo atto, ilha nominato vicepresidenti i giudici Francesco Viganò e Luca Antonini.Nato a Mercato Sanseverino (Salerno) il 30 marzo 1949, è stato nominato magistrato con decreto ministeriale del 27 marzo 1975; ha svolto le funzioni di pretore penale presso la pretura di Bergamo (1976-1980) e di pretore del lavoro presso la pretura di Roma (1980-1984).Assegnato all’Ufficio del Massimariodi cassazione nel 1984, dapprima come magistrato di tribunale (1984-1989) e poi come magistrato d’appello (1996-2000), è stato applicato alla Sezione Lavoro ove ha partecipato ai collegi come relatore e poi estensore delle pronunce adottate.