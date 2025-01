Liberoquotidiano.it - Giovanni Amoroso è il nuovo presidente della Consulta: le sue prima parole su toghe e politica

La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha eletto, all'unanimità, il giudice. Il neo, eletto giudice costituzionale dalla Corte di cassazione il 26 ottobre 2017, ha giurato il 13 novembre 2017; già Vicedal 12 dicembre 2023, rimarrà in carica fino al 13 novembre 2026, quando scadrà il mandato di nove anni di giudice costituzionale. Come primo atto, ilha nominato vicepresidenti i giudici Francesco Viganò e Luca Antonini. Nato a Mercato Sanseverino (Salerno) il 30 marzo 1949, è stato nominato magistrato con decreto ministeriale del 27 marzo 1975; ha svolto le funzioni di pretore penale presso la pretura di Bergamo (1976-1980) e di pretore del lavoro presso la pretura di Roma (1980-1984). Assegnato all'Ufficio del MassimarioCorte di cassazione nel 1984, dapcome magistrato di tribunale (1984-1989) e poi come magistrato d'appello (1996-2000), è stato applicato alla Sezione Lavoro ove ha partecipato ai collegi come relatore e poi estensore delle pronunce adottate.