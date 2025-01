Lettera43.it - Giorno della Memoria: le iniziative e come viene celebrato in Italia

Leggi su Lettera43.it

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra il, una ricorrenza istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto e mantenere viva la consapevolezza storica su uno dei capitoli più bui del XX secolo. La ricorrenza è stata istituita ufficialmente con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 ed èin molti Paesi del mondo. In, questa giornata ha un forte valore civile, poiché offre l’opportunità di promuovere lastorica in un Paese che, durante il regima fascista, ha collaborato con il nazismo tedesco.inIl presidenteRepubblica Sergio Mattarella incontra il superstite Sami Modiano (Imagoeconomica).In, ilcon una serie diin tutto il paese, che spaziano da eventi culturali a momenti di riflessione pubblica.