Giornata della Memoria | E vi cerco ancora con Fulvio Solms al Goethe-Institut di Roma

Quando il ricordoShoah passa alle seconde generazioni. Con “E vi” lo scrittore e giornalistaripercorre la storia e il destino dei nonni ebrei tedeschi attraverso lettere, testimonianze, documenti e un lungo viaggio che lo ha portato in tre diversi continenti. Il 30 gennaiosarà alper presentare il suo libro e testimoniare la faticosa e necessaria ricerca sulla sua famiglia, divisa e in parte distrutta dalla Germania nazista. E vi30 gennaio 2025ore 19:00Incontro conModera Stefania Cuccato, giornalista di AskanewsAuditorium delVia Savoia, 15Evento in collaborazione con Biblioteca Europea, Istituto Storico Germanico di, Fondazione MuseoShoah e Minerva.