Giorgia lady di ferro - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore«Più della metà degli italiani crede che i magistrati siano politicamente orientati. Parola di Repubblica, il quotidiano che negli ultimi trent'anni ha sostenuto a spada tratta le toghe, avversando ogni riforma della giustizia. Sono lontani i tempi in cui le folle accorrevano a manifestare solidarietà al pool di Mani pulite e pare dimenticato il periodo in cui i pm erano considerati delle star, applaudite a ogni passaggio.»La strana invasione polacca a NapoliPiù che nel resto d'Italia, nel capoluogo campano abbondano auto targate come a Varsavia, oppure in Bulgaria. Ma il più delle volte è un modo per pagare meno il bollo di circolazione e l'assicurazione, o evitare le multe. Con il nuovo codice stradale qualcosa potrebbe cambiare, chissà.Attenti a quelle badantiGli anziani non autosufficienti aumentano e con loro l'esercito di persone che li assistono.