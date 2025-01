Unlimitednews.it - Generali, joint venture con Natixis per nuovo colosso del risparmio

MILANO (ITALPRESS) – Assicurazionie BPCE annunciano hanno firmato un memorandum of understanding non vincolante per la creazione di unatra le rispettive società di asset management,Investments Holding (GIH) eInvestment Managers (IM). BPCE (attraversoIM) e GIH deterrebbero ciascuna il 50% della società nata dalla combinazione, con equilibrati diritti di governance e controllo.In particolare, ladarà vita a uno dei maggiori campioni globali con 1.900 miliardi di asset in gestione, alnono posto a livello mondiale per AUM e leader nell’asset management in Europa con 4,1 miliardi di ricavi. Inoltre, sarà il primo operatore al mondo per AUM nella gestione di asset per la clientela assicurativa, con un chiaro percorso per continuare a sviluppare la piattaforma come leader globale ed espandersi ulteriormente nel segmento in crescita dell’asset management assicurativo per clienti terzi.