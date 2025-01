Inter-news.it - Frattesi titolare in Sparta Praga-Inter? Inzaghi scaccia la Roma e stupisce tutti!

Dalla conferenza stampa di Simonearrivano importanti notizie su Davide. Il problema fisico e le voci di mercato sullasembrano svanire: possibile sorpresa in.INDICAZIONI ALLA VIGILIA – Mancano precisamente ventiquattro ore ae le supposizione su quelle che saranno le scelte di Simonenon mancano, come sempre alla vigilia di una sfida importante. La gara di Champions League, valida per la settima giornata della prima fase, vede impegnati i nerazzurri dopo solo tre giorni dall’ultimo impegno in campionato. Alle stanchezze fisiche del fitto calendario, poi, si aggiungono anche gli infortuni delle ultime settimane, che non fanno altro che rende il tutto più complicato. Nella conferenza stampa prima di, però, misterha voluto tranquillizzare proprio sulle condizioni di uno dei suoi calciatori acciaccati, che nel frattempo è anche protagonista di rumors di mercato.