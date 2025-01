Sport.quotidiano.net - Forlì, la difesa ha fermato Rimini. Tutti i numeri dei rivali sono calati

Ancora e sempre ladi. La chiave per la vittoria nel derby contro, la costante che in questa stagione sorregge la squadra di Antimo Martino. Dopo la debacle dei 93 punti subiti nella sconfitta infrasettimanale di Verona – 32 nel solo primo quarto – la retroguardia forlivese è tornata a brillare contro l’attacco dell’Rbr, secondo del torneo con 83 punti realizzati di media e prima squadra per percentuale complessiva da tre punti con il 42%: domenica sera la formazione di coach Sandro Dell’Agnello è uscita dal Palafiera dopo essere stata tenuta a 78 punti, con quattro uomini in doppia cifra per punti segnati (ne aveva sei di media) e il 30% dall’arco. Se escludiamo il primo quarto nel quale gli adriatici hanno segnato 28 punti, negli altri tre laforlivese ha tenuto un attacco come quello avversario a 45 punti realizzati, rispettivamente con 11 segnati nel secondo, 19 nel terzo periodo e 15 nel quarto.