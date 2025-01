Calciomercato.it - Fiorentina, accelerata per Man: tutti i dettagli | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il rumeno del Parma è molto stimato anche dal Como, ma il club di Commisso sta premendo per battere. Le ultime di Calciomercato.itLanon molla Dennis Man. Perso il brasiliano Luiz Henrique, finito allo Zenit, come raccolto da Calciomercato.it la Viola ha infatti deciso di intensificare i contatti per il rumeno del Parma. L’attaccante è molto stimato dalla dirigenza viola, lo ha indicato anche Palladino nella sua short list, e nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerazione per provare a bruciare la concorrenza.per Man: le ultime (LaPresse) – Calciomercato.itLa trattativa è quindi calda, ma tra le parti c’è ancora distanza sulle cifre e sulla formula. Man ad inizio stagione aveva attirato anche l’interesse di alcune società inglesi. Passato al Parma dallo Steaua Bucarest, il calciatore è molto stimato anche dal Como, ma lacome detto cercherà di battereper aggiudicarsi il giocatore.