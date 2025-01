Oasport.it - Federica Brignone in testa ad un tiratissimo gigante di Kronplatz. Fuori Goggia

C’èin vetta alla classifica dopo la prima manche deldi, ma sarà battaglia per la vittoria sulla sempre difficile pista Erta. Dopo Cortina, anche a San Vigilio di Marebbe la valdostana conferma di attraversare un gran momento di forma, firmando il miglior tempo dopo una prova decisamente convincente soprattutto nella seconda parte.ha fatto la differenza sul ripido, gestendo poi al meglio anche il finale, guadagnando moltissimo sulle dirette rivali.Lotta per la vittoria comunque apertissima come dimostrano i soli 19 centesimi di ritardo della svizzera Lara Gut-Behrami, che è seconda alle spalle di, che le ha guadagnato oltre cinque decimi nel solo ultimo intermedio. Continua dunque l’appassionante duello a distanza tra l’azzurra e l’elvetica anche in chiave classifica generale di Coppa del Mondo e la seconda manche sarà sicuramente importantissima.