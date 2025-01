Ilgiorno.it - Fantoccio di Elon Musk appeso a faccia in piazzale Loreto come Mussolini: “C’è sempre posto qui...”

Milano – Uncon ladiè stato appesa a testa in giù ina Milano, vicino al punto in cui nel 1945 venne esa testa in giù, il corpo del dittatore Benito. La foto del manichino è stata pubblicata su Facebook e Instagram dal collettivo di studenti di sinistra “Cambiare Rotta” con la didascalia “C’è.”. Ilcon ladel miliardario proprietario di Tesla, Space-X e del social media X (una volta chiamato Twitter), è la risposta alle polemiche scaturite dopo il presunto saluto romano cheavrebbe fatto dopo il suo intervento durante la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump., noto per il suo ruolo pionieristico nel settore tecnologico e imprenditoriale, è diventato progressivamente un’icona dell’estrema destra.