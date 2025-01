Ilgiorno.it - Fantoccio di Elon Musk appeso a faccia in giù a piazzale Loreto come Mussolini: “C’è sempre posto qui...”

Milano – Uncon ladiè stato appesa a testa in giù ina Milano, vicino al punto in cui nel 1945 venne esa testa in giù, il corpo del dittatore Benito. La foto del manichino è stata pubblicata su Facebook e Instagram dal collettivo di studenti di sinistra “Cambiare Rotta” con la didascalia “C’è.”. Ilcon ladel miliardario proprietario di Tesla, Space-X e del social media X (una volta chiamato Twitter), è la risposta alle polemiche scaturite dopo il presunto saluto romano cheavrebbe fatto dopo il suo intervento durante la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente statunitense Donald Trump. A queste accuse il suo referente italiano, Andrea Stroppa, ha replicato affermando che “quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente quello di, affetto da autismo, che esprime i suoi sentimenti dicendo: Voglio darti il ??mio cuore, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono.