Oasport.it - F1: Hamilton scrive già la storia in Ferrari. Record per la foto davanti la sede di Maranello

Unache, probabilmente, rimarrà sempre nella. Malgrado sia arrivato da poco più di 24 ore, Lewise lahanno già raccolto deiimportanti, senza aver avuto bisogno neanche di entrare in una monoposto. Sono infatti oltremodo spaventose le cifre delle interazioni ottenute sui social dal campionissimo britannico, approdato fisicamente aieri, lunedì 20 gennaio, per preparare la stagione 2025 di Formula 1, dove correrà a fianco di Charles Leclerc. La, già iconica, che ritrae il pilota in vesti elegantissimealladella rossa con a fianco una roboante F40 sta infatti raggiungendo in queste ore la bellezza di cinque milioni di like solo su Instagram, complice anche la pubblicazione in condivisione con l’account della scuderia. A questa si aggiunge il suggestivo carousel pubblicato dal solo dal nativo di Stevenage, capace di arrivare ad oltre due milioni e trecentomila persone per quasi otto milioni complessivi.