Rompipallone.it - Esplode il caso Vlahovic: attacco a Thiago Motta

Leggi su Rompipallone.it

Dusandiventa sempre più un: le ultime dichiarazioni sul serbo coinvolgono l’allenatore della Juventus, frasi a gamba tesaLa Juventus entra nella fase cruciale della sua stagione, con gli impegni fondamentali tra campionato e Champions League che possono dire molto sul prosieguo dell’annata. Sullo sfondo, il calciomercato, con i movimenti che i bianconeri stanno pianificando per rinforzarsi e poter coltivare ambizioni di alto livello per i prossimi mesi. Il club spera di trovare la giusta continuità per lanciarsi verso un periodo da protagonisti. Ma l’annata continua a essere contraddistinta da alti e bassi.E’ una Juventus che ha patito diversi infortuni, qualche scelta di mercato non azzeccatissima, il fisiologico adattamento nell’ingresso di un nuovo ciclo. Con qualche decisione che fa discutere.