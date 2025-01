Esco Grande Fratello l’annuncio è il colpo peggiore per Signorini | perché ha deciso così

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sempre più tesa la situazione al. Dopo la puntata in diretta è arrivata una confessione preoccupante da parte di Lorenzo, che ha paventato la possibilità che possa andare via dal reality show. Aspetterebbe ancora qualche ora e poi comunicherebbe alla produzione e ad Alfonsol’intenzione di interrompere anticipatamente l’esperienza.Dunque, al termine dell’appuntamento delLorenzo si è messo in disparte con Chiara e le ha voluto dire qualcosa di importante. Potrebbe andare via nella puntata di giovedì 23 gennaio e ci sarebbe una motivazione alla base di questa scelta, operata dal modello.Leggi anche: “Ma è pazz”., la scoperta sul ripescaggio di Helena: “Che vi avevamo detto?”, Lorenzo medita l’addio: “Giovedì me ne vado”Durante il confronto con Chiara, Lorenzo è stato lapidario e le sue parole sono state inequivocabili: “Aspetto giovedì, vedo cosa accadrà e poi lascio per sempre il programma“.