Entropia è il nuovo singolo di Francesco Cavestri feat Willie Peyote

Dal 21 gennaio 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, ildi. “” è un brano composto dain collaborazione con. Il brano, che fonde il pop con forti influenze di jazz contemporaneo e hip hop — i generi di provenienza dei due artisti — è arricchito da sonorità elettroniche che ne caratterizzano la produzione. Il testo, metaforico e ricercato, esplora il tentativo di un artista di trovare un equilibrio tra l’amore per una persona e quello per la musica, con l’obiettivo di elevare la propria arte e crescere come individuo. La canzone riflette sul vuoto che emerge quando la magia di un momento si trasforma gradualmente in “”. “” è una corsa senza sosta tra paure e speranze, dove l’armonia musicale e la forza narrativa dei due artisti accompagnano l’ascoltatore in un viaggio emotivo e ipnotico.