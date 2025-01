Impresaitaliana.net - Energia, Federconsumatori: “Rischio aumenti fino a +445 euro annui a famiglia”

Il 2025 potrebbe essere un anno critico per le famiglie italiane secondo lache da la colpa dei costi dell’a sostegni insufficienti, mancate riforme e speculazioniCittadini ancora sotto scacco a causa del caro. A lanciare l’allarme è la, primaria associazione a tutela dei consumatori, secondo cui a causa delle dinamiche internazionali per il trasporto del gas, della chiusura del metanodotto ucraino e delle dinamiche di mercato potrebbero essercidal 20% al 30%.«Nel mese di febbraio 2024 il costo della materia prima,elettrica e gas, era rispettivamente 0,08 cent al kwh (Indice PUN) e 0,29 cent al mc (Indice PSV), a dicembre 2024 il valore del PUN era pari a 13,5 cent al kwh mentre il valore del PSV era pari a 0,50 cent al mc – si legge in una nota della– In termini percentuali il prezzo della materia primaelettrica è cresciuto, da febbraio a dicembre, del +38,5%, quello gas del +42%».