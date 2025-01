Ilrestodelcarlino.it - Emilia: un itinerario tra le meraviglie dell'arte contemporanea

Se pensate che l’sia solo tortelli e borghi medievali, preparatevi a riconsiderare tutto. Questa terra, famosa per la sua accoglienza calorosa e la cucina generosa, nasconde un’anima moderna e, dove storia e innovazione si intrecciano in un percorso affascinante. Tra musei insoliti, installazioni futuristiche e architetture audaci, l’(www.visit.com) offre unche non smette mai di stupire. Il viaggio nello Slow Mix inizia da Piacenza e si conclude a Reggio, passando per Parma e toccando tutte ledi un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. Piacenza geniale e futuristica Partiamo da Piacenza, dove la Galleria Ricci Oddi accoglie con uno dei suoi tesori più enigmatici: il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, scomparso nel 1997 e ritrovato nel 2019.