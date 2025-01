Ilgiorno.it - Emanuele Pelizzatti Perego: la sfida della viticoltura in Valtellina ai cambiamenti climatici

"Probabilmente ce l’avevo nel sangue. Il mio trisnonno cominciò a produrre vino nel 1860, mio padre fondò l’azienda nel 1984 e ora ci siamo noiquinta generazione: dentro di me avverto una spinta quasi ultraterrena". Basta poco per sentire tutta la passione di, 44 anni, imprenditore vinicolo e legale rappresentante di Cantine Arpepe, l’azienda di famiglia. Delegato per ladi Fivi, la Federazione italiana vignaioli indipendenti,ha partecipato a "Gradi", il documentario uscito il 16 gennaio sul canale Youtube di Will Media sull’impatto deinel settore. Dove si trovano i vostri vigneti? "A Sondrio, in, nella sottozonaSassella, tra i 300 e 600 metri sulle pendicimontagna. Mio nonno decise di dividerli tra i parenti: mio padre Arturo ottenne sei ettari e ripartì con la produzione.