Elon Musk si difende sul saluto romano e posta le foto dei precedenti di Obama Harris Clinton Vannacci è con lui | Solo una bufala – Il video

Robertosposa la linea di, che ha definito «sporchi trucchi» le critiche rivoltegli per il gesto equivoco del multimiliardario alla festa dei Maga alla Capitol One Arena, dopo la cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente Usa. C’è chi ha riconosciuto in quel braccio destro portato al cuore e poi teso davanti a sé ildei regimi nazifascisti. Così almeno lo aveva ribattezzato anche il referente italiano di, twittando «l’Imperoè tornato, a cominciare dal», prima di rinnegare questa versione. Pernon si tratta di un gesto con connotazioni ideologiche o politiche: «Mi sembra tutt’altro che unche si rifaccia al nazionalsocialismo o al fascismo. Quella è una movenza, nel momento in cui il linguaggio del corpo conta di più delle parole che vengono dette e con le qualiha voluto coinvolgere le persone davanti a lui».