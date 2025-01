Thesocialpost.it - Elon Musk, il gesto scatena i social: “Ma quale saluto nazista…”

Il caso del presuntonazista dia Washington ha suscitato un acceso dibattito su X. Durante un intervento alla cerimonia di giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti,ha pronunciato parole che sono state considerate da alcuni uncontroverso.ha affermato che l’elezione di Trump rappresentava “un bivio sulla strada della civiltà umana”, sottolineando l’importanza di questa elezione, definendola “davvero importante”. “Il mio cuore va a voi. È grazie a voi che il futuro della civiltà è assicurato. Avremo città sicure, confini sicuri, spese sensate, cose basilari”, ha continuato, battendo la mano destra sul cuore e poi estendendo il braccio.goes masks off and does a Nazi salute. pic.twitter.com/GqAtDyWYLg— Anonymous (@YourAnonCentral) January 20, 2025 Le immagini e i video di quel momento sono circolati rapidamente su X, generando polemiche.