Elon Musk e il braccio teso è saluto romano o no?

Polemiche sui social, e non solo, per il gesto didurante il suo discorso ai sostenitori dopo l’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti.ha infatti battuto il pugno al petto e poi alzato ilin un gesto che ricorda il, unnazi-fascista. Così, almeno, è stato interpretato da diversi utenti e anche figure di riferimento americane che stavaando in diretta l’inauguration Day di Trump. Secondo quanto riportato da alcuni media, il suo referente italiano Stroppa avrebbe prima di tutto scritto che era tornato ilsalvo poi correre ai ripari scrivendo su X: “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per unnazista, è semplicemente l’espressione di, affetto da autismo, che dice ‘Voglio donarvi il mio cuore’, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono”, ha scritto.