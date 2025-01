Liberoquotidiano.it - Elena Rybakina, choc all'Australian Open: condizioni di gioco estreme, com'è ridotta a fine partita

ha chiuso la sua avventura agliagli ottavi di finale, sconfitta in tre set dall'americana Madison Keys. La sfida, durata quasi due ore, si è giocata lunedì alle 14, quando a Melbourne le temperature erano quasi insostenibili, oltre i 30 gradi e con un'elevatissima umidità. Insomma,impervie, così come si è visto con Jannik Sinner, che contro Holger Rune ha pagato un prezzo altissimo in campo, almeno a livello fisico. E ancora, si pensi alla raccattapalle svenuta per il troppo caldo durante un incontro di doppio misto e portata fuori dal campo in sedia a rotelle. Ecco, il punto è che ancheha pagato pegno per lo sforzo fisico e mentale: una foto diventata virale la ritrae infatti distesa sul pavimento dello spogliatoio dopo la, coperta con un asciugamano e un lenzuolo per riprendersi.