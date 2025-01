Ultimouomo.com - È un grande momento per lo snowboard italiano

Quando chiedo a Nick Baumgartner chi sia il personaggio più assurdo dellocontemporaneo, lui senza esitare risponde: «Beh, di gran lunga io». Ha una lattina di Moretti in mano e la finisce in tre sorsi. Ancora gocciolante, la accartoccia e la getta nello zaino, esclamando: «Anti-dolorifico!».Come tutte le persone attorno a noi, stiamo guardando le finali della prima tappa di Coppa del Mondo dicross, a Cervinia. Baumgartner ha vissuto mille vite sportive (corsa a ostacoli, football americano, pilota di monster truck), ma è nellocross che ha avuto maggior successo: ha vinto svariate medaglie tra Olimpiadi e Mondiali. Oggi Baumgartner, di Iron River, Michigan, ha 43 anni e la sua gara Cervinia è durata pochi secondi. Non è riuscito a saltare il primo ostacolo e si è schiantato contro quello che in gergo chiamano toblerone, un’alta gobba di neve.