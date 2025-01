Ilfattoquotidiano.it - È morto Francisco San Martin: “suicidio per impiccagione”. L’attore era Dario Hernandez nella soap opera “Il tempo della nostra vita”

San, noto per aver interpretato il ruolo di“Il“, è stato trovatoil 16 gennaiosua casa di Los Angeles. Aveva 39 anni. Secondo l’ufficio del coronercontea di Los Angeles, come riportano i media Usa, la “causa del decesso sarebbe stato ilper”.“Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene e riposa in pace, amico mio. Il mio unico testimone che pau mi ha cantato buon compleanno nel bel mezzo di un concerto a Hollywood, non ci si poteva credere. Ti amo mucho mucho mucho. Vorrei averti detto di più”, ha scritto sui social Camila Banus, collega di “Il”.Nato a Maiorca il 27 agosto 1985 da genitori spagnoli e cresciuto nello stato del Montana. Aveva iniziato a recitare in produzioni teatrali per bambini.