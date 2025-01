Calciomercato.it - Due top club oltre al Napoli su Comuzzo: la Fiorentina fissa il prezzo | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il giovane difensore di Palladino e della Nazionale italiana è al centro dei rumors di mercato. Il piano dei viola per tenerlo fino all’estateTra un mese compirà 20 anni, ma Pietroè già salito alla ribalta del calcio italiano. Titolare inamovibile nello scacchiere di Raffaele Palladino, il difensore centrale dellaè al centro di diverse voci di mercato.in azione contro il(LaPresse) – Calciomercato.itGià nel giro della Nazionale maggiore di Luciano Spalletti, il nome diultimamente soprattutto al, che tra questa sessione di gennaio e quella della prossima estate ha intenzione di rinnovare il pacchetto arretrato. La prima offerta da 20 milioni di euro è stata già rifiutata daldi Rocco Commisso, che ha un piano ben preciso in mente. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.