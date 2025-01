Juventusnews24.com - Douglas Luiz Manchester City, ecco la richiesta della Juve: svelata la cifra per strapparlo ai bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, le ultimissime sul possibile addio del centrocampista bianconero:ladal clubAumentano le voci che vedono ilinteressato al centrocampista bianconero, arrivato nell’ultima sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il calciomercatontus chiede almeno 40 milioni di euro per il brasiliano e non c’è la volontà di cederlo in prestito.PAROLE – «Ilha mostrato interesse per, ma lantus non vuole cederlo in prestito e chiedono € 40 milioni per il centrocampista brasiliano».Leggi suntusnews24.com