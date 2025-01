Juventusnews24.com - Dorgu Juventus, il Manchester United fa sul serio! Inglesi avanti con decisione sull’esterno: cosa sta succedendo

di RedazioneNews24, ilfa sulper il danese e punta al suo acquisto.con: le ultime novitàSu Sky Sport si parla del futuro di Patrick, esterno del Lecce accostato anche al calciomercatonel caso in cui i bianconeri dovessero cedere Andrea Cambiaso. Un futuro che potrebbe portare il danese a giocare in Premier League.Sono previsti infatti nuovi contatti tra la società pugliese e il, che sta premendo per avere il calciatore a sua disposizione già a gennaio. Per lasciarlo partire a stagione in corso, in ogni caso, i salentini chiedono 40 milioni di euro.