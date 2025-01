Juventusnews24.com - Dorgu Juve, il Manchester United accelera per l’esterno del Lecce! Pronto il piano per anticipare la concorrenza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ilperladei bianconeri e non solo. Tutti i dettagli e la valutazione delSecondo quanto riportato da La Repubblica, ilin queste ore stando per Patrick, esterno sinistro delche piace anche allantus.Il club giallorosso valuta il nazionale danese circa 40 milioni di euro, cifra che il club inglese è disposto a spendere. Sul classe 2004 c’è l’interesse anche delle big di Serie A come Napoli, Inter, Milan entus, che però sarebbero interessata in vista della prossima stagione.Leggi suntusnews24.com