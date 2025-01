Iodonna.it - Dopo la "modalità incognito" della cerimonia di insediamento, la First Lady ci regala un look elegantissimo per il ballo con il marito

Leggi su Iodonna.it

Quando Melania Trump ha fatto il suo ingresso alinaugurale, che ha chiuso ladidi Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, tutti gli occhi erano puntati su di lei. Avvolta in un raffinato abito bianco senza spalline con dettagli neri, disegnato dal fidato Hervé Pierre, laha incarnato eleganza e modernità. Il suo, completato da una collana girocollo di diamanti vintage Harry Winston, ha dominato la serata. Al suo fianco, il presidente Trump, in smoking classico, ha condiviso con lei il primosulle notecanzone An American Trilogy di Elvis Presley, segnando così l’inizio del secondo mandato presidenziale. Inauguration Day 2025: tutti iguarda le foto L’abito in bianco e nero di Melania Trump per ilinauguraleHervé Pierre, già autore dell’abito inaugurale del 2017, con questa creazione si è superato.