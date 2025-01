Panorama.it - Donald Trump firma quattro ordini ?esecutivi a sostegno di Israele?

Leggi su Panorama.it

Nel suo primo giorno da Presidente degli Stati Uniti,hato una serie diche danno priorità aldegli Stati Uniti ae affrontano le questioni riguardanti gli ebrei e la sicurezza nazionale.1. Revoca delle sanzioni sui coloni israeliani:ha abrogato l'ordine esecutivo 14115, che revocava le sanzioni sui coloni israeliani in Giudea e Samaria (la "Cisgiordania"), rafforzando ildegli Stati Uniti alla sovranità di.2. Ripristino delle sanzioni alla CPI: le sanzioni alla Corte penale internazionale (CPI), rimosse sotto la presidenza di Biden, sono state ripristinate per combattere i presunti pregiudizi anti-israeliani.3. Sospensione degli aiuti esteri: sospensione di 90 giorni dei programmi di aiuti esteri degli Stati Uniti, come quelli a beneficio dell'UNRWA, accusata di legami con Hamas, per rivalutare il loro allineamento con le politiche dell'amministrazione.