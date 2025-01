Oasport.it - Djokovic, la rinascita targata Murray. Alcaraz si conferma allergico agli Australian Open

E sono dodici. Novakraggiunge per l’ennesima volta le semifinali dell’: lo fa dopo una partita da vera e propria leggenda giocata contro Carlos, in cui ha saputo andare oltre il dolore all’inguine che lo ha colto nel finale del primo set. Una vera e propria prova di resilienza, non la prima della sua carriera. Ma una spolverata al fondamentale potrebbe avergliela data anche Andy.La strana coppia, dicevano. Due avversari che se le sono date di santa ragione in campo, con 36 partite all’ultimo sangue giocate con il bilancio in favore dell’attuale numero 7 al mondo. E in tanti hanno mostrato segnali di disappunto quando si è creato questo sodalizio, che alla fine appare funzionare.Soprattutto per quella capacità di sacrificio di cui discutevamo in precedenza: a quasi 38 anni non è facile trovare quel fuoco giusto per risollevarsi da una situazione del genere, con gli acciacchi che continuano imperterriti ad arrivare.