Ultimouomo.com - Djokovic ha ipnotizzato Alcaraz, di nuovo

Leggi su Ultimouomo.com

Il punto più bello della partita si è giocato quando Carlosstava difendendo la palla del doppio break nel quarto set, la palla che lo avrebbe sicuramente condannato alla sconfitta. Lo scambio dura 33 colpi in cuispinge da fondo come se stesse menando qualcuno.corre e assorbe, in questo lavoro di pazienza e ricucitura che ha qualcosa di artigianale. Poi cede, all’improvviso, crolla, sbaglia il dritto di metri, si piega su se stesso. È ancora in grande vantaggio ma sono questi i punti per cui il suo avversario vive, che possono riesumarlo da qualsiasi sepolcro.sa che non si scherza col fuoco, eè il fuoco in persona. Dentro la pura sofferenza ha resistito e trovato una sua peculiare centratura - forse quando non gli arriva il sangue al cervello gioca meglio.