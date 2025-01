Dj Parix, una passione per la musica nata all’età di 12 anni

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Laper lain Djdi 12, arrivando con i primi mixaggidi 13per poi iniziare con le prime produzioni. “Nel 2013 ho aperto il mio primo canale Youtube – spiega – che tutt’oggi ho ancora, dove appunto metto le mie produzioni, mashup e mixaggi che faccio per poi caricarli sul canale. Dopo di che nel 2018, ho iniziato a suonare in un locale Bonobo qui a Rieti e a Novembre all’Edelbeir”.Nel 2019, aggiunge l’artista, “provai a partecipare per la prima volta al TMF arrivando in semifinale ma non è andata a buon fine 2024 inizio di un nuovo percorso iscrivendomi alla Wared Academy con la lavorazione del nuovo brano seguito da un professionista arrivando al 19 Novembre con la firma del contratto discografico con la Keep Record arrivando alla pubblicazione del brano ‘Take my Eyes’ il 29 novembre su tutte le piattaforme, seguìto da due interviste rilasciate da due notiziari della città di Rieti”.