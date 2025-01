Terzotemponapoli.com - Di Vicino: “Mi aspettavo l’addio di Kvara..”

Giorgio Di, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue dichiarazioni:“Garnacho? E’ un grande talento, sicuramente può fare bene al Napoli e può sostituire. Ora ci sono Neres e Politano e stanno facendo bene.di? Me lo, per questi campioni ci sta che abbiamo grandi squadre che li vogliono. Il PSG è un’ottima squadra e lui va a guadagnare un grande stipendio. E’ merito di Conte se anche le seconde linee stanno facendo bene. Sta facendo un ottimo lavoro, poi i calciatori sono professionisti e danno sempre il massimo per migliorarsi.