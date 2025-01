Lapresse.it - Dazi Usa sul Made in Italy, l’azienda che vestì Obama: “Restiamo fiduciosi”

Il brand Pt Torino è “fiducioso di poter affrontare eventuali” da parte degli Stati Uniti “anche nel caso di un aumento del 20%. Non è nostro compito entrare nelle questioni politiche, ma guardiamo al futuro auspicando un contesto globale più sereno e stabile. Il nostro focus è sempre stato sul prodotto e sulla qualità. Negli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i clienti più esigenti, che riconoscono il valore di un pantalone fatto bene”. Lo dichiarano da Pt Torino, azienda di Pianezza (Torino), specializzata nella produzione di pantaloni di alta gamma, interpellata da LaPresse sullo scenario della nuova amministrazione Usa del neo insediato presidente Donald Trump per le imprese delin.Fondata nel 2004 e recentemente acquisita dal fondo Quadrivio, PT Torino “continua a innovare, mantenendo saldi i valori del saper fare italiano – sottolineano – e la sua missione di portare la sartorialità italiana in tutto il mondo”.