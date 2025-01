Anteprima24.it - Danilo sceglie il Flamengo, Napoli su Skriniar: contatti col Psg già avviati dopo l’affare Kvara

Tempo di lettura: 2 minutiIlè costretto a rivedere i propri piani sul mercatol’improvviso dietrofront di. Il difensore brasiliano, dato ormai per vicinissimo agli azzurri, ha scelto di tornare in patria, accettando l’offerta delper motivi familiari. Un colpo inaspettato che non solo lascia un vuoto nel reparto arretrato, ma blocca anche altre operazioni: la cessione in prestito di Rafa Marín al Villarreal, infatti, è stata momentaneamente congelata.Confuori dai giochi, ilha subito virato su un profilo di grande esperienza: Milan. L’ex capitano dell’Inter, oggi al Paris Saint-Germain, è il nuovo obiettivo per rinforzare la difesa. Il club azzurro ha già avutopreliminari con i dirigenti parigini durante la scorsa settimana, in occasione della cessione di Khvichatskhelia al PSG.