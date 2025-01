Sbircialanotizia.it - Dalle alghe alla farina di insetti, l’esperto: “Sì a novel food, alta densità di nutrienti”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Mauro Minelli: "Attenzione però, non tutti sono equilibrati dal punto di vista nutrizionale" I '' "rappresentano una categoria di prodotti alimentari che comprende cibi non tradizionalmente consumati in un'area geografica o ottenuti attraverso tecnologie innovative, come proteine derivate da, carne coltivata in laboratorio,e alimenti a base di fermentazione di precisione. Dal .L'articolodi: “Sì adi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.