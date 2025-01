Linkiesta.it - Dalla Francia al Vietnam, storia di una baguette che divenne un Banh Mi

Leggi su Linkiesta.it

Quasi sicuramente, se vi è capitato di fare un viaggio ino se ne state programmando uno, avrete letto una qualche lista di cibi da provare assolutamente, che non possono mancare in quella che sembra essere una delle esperienze di viaggio gastronomiche più interessanti del pianeta. La cucinaita è, infatti, una fonte pressoché inesauribile di sapori regionali e piatti che ritrovano una loro chiave di lettura territoriale, in una lingua di paese in grado di toccare stagioni diverse nello stesso periodo dell’anno. Tra tutti i piatti, quello in cima, quello che rappresenta il gusto principale del, il piatto nazional popolare, c’è lui: ilMi. Signori e signori, ecco a voi il panino, ilMi, l’alimento per eccellenza in questa parte di sud est asiatico. Aprite le pagine di un blog a caso, fate qualche ricerca in un qualsiasi quotidiano online che si occupi di cibo, comprate una o due guide di viaggio: lui, ilMi, sarà sempre presente, e sarà primo in classifica, non importa quanti altri piatti ilabbia da offrire.