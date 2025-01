Quotidiano.net - Da Brooke Shields 3 insegnamenti per invecchiare al meglio

Per chi ha circa 40 anni o li ha superati da poco, è impossibile non collegare mentalmenteal film cult “Laguna Blu” che la fece conoscere in tutto il mondo. Era il 1980 quando quella pellicola, tratta dal romanzo “La laguna azzurra”, uscì nelle sale di tutto il mondo e interpretato dalla giovanissimaaccanto a Christopher Atkins. Solo nel Nord America incassò, al botteghino, circa 60 milioni di dollari, di fronte a un budget di appena 4,5 milioni. Se riuscì a ottenere la nomination al Golden Globe per la nuova star dell'anno, Christopher Atkins, a trionfare – per ironia della sorte – fugiudicata peggior attrice ai Razzie Awards di quell’anno. Ma la pellicola fu un successo tale da rendere la giovanissima modella una star famosa in tutto il mondo. Il libro “It’s not allowed to get old”, una riflessione sull’età che avanza Nata a New York il 31 maggio 1965,ha poi continuato la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, tra ruoli principali e secondari.