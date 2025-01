Quotidiano.net - Cultura

Studiare l’etimologia delle parole è un’abitudine sana, che ci allena a cogliere le tante sfaccettature e i sostrati linguisitici che si nascondo tra le lettere di un lemma, solleticando la nostra curiosità. E così accade anche con la parola ““, che ha la stessa radice della meravigliosa e autentica arte del prendersi cura di qualcuno o qualcosa. Trova la sua origine in un verbo latino, “colere“. Una radice più comune di quanto si possa pensare: significa innanzitutto coltivare, anche nel senso figurato di avere cura, trattare con attenzione o con riguardo. Onorare. Da qui prendono vita parole molto diffuse nel nostro lessico, come agricoltura, culto, inquilino, eappunto. Ma qualcos altro si nasconde tra quelle sette lettere: è Kwel, un’antica radice diffusa tra le genti indoeuropee che significa “ruotare”, “girare”, “camminare in cerchio“.