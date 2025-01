Crosetto sulla guerra in Ucraina | L’iniziativa è stabilmente in mano alle forze russe controllano il 18% del territorio

Leggi su Open.online

Il ministro della Difesa, Guido, oggi pomeriggio al Senato, ha illustrato la mozione di sostegno al decimo pacchetto di forniture belliche all’. Un discorso molto accorato, in cui ha spiegato che nessuno vorrebbe la, ma si dice anche certo, anche alla luce della sua recente missione a Kiev che se non ci fosse stato il sostegno occidentale, «le bombeavrebbero raggiunto i loro obiettivi. Senza il nostro aiuto non ci sarebbero più le città ucraine, ci sarebbe la pace, sì, la pace che c’è nei cimiteri».ha illustrato un quadro «non semplice»: «C’è stato un incremento notevole degli attacchi russi, colpendo indiscriminatamente obiettivi militari e civili. La linea di avanzamento russo – dice – è lunga 1.200 chilometri. Putin non è influenzato da vittime e scarsità di mezzi.