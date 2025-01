Cristina Seymandi e gli insulti dopo il video di Massimo Segre | Io chiamata putt*** e zocc*** ho subito violenza psicologica

Leggi su Open.online

Il giudice delle indagini preliminari di Torino Lucia Minutella ha dato ragione a. Che si opponeva alla richiesta di archiviazione per i commenti che la definivano “puttana” e “zoccola”ilin cui il suo ex fidanzatoannunciava la rottura del fidanzamento per i suoi presunti tradimenti. «Si sostanziano in concetti rivolti in modo esclusivo al genere femminile. Le successive minacce sono rivolte non più solo nei confronti di, ma di tutte le donne», ha scritto la Gip. Perché si tratta di fenomeni che sono «forme di manifestazione del più ampio concetto disulle donne». Ora la procura dovrà indagare per sei mesi per identificare chi l’ha diffamata.Il casoE lei oggi in un’intervista a Repubblica spiega che si sente «rassicurata.