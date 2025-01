Lapresse.it - Criptovalute, al via presidenza Trump: in arrivo possibili aiuti fiscali

Lefesteggiano l’avvio delladi Donald. “Una Sec che veda le cripto come asset rilevanti, che non le ‘demonizzi’ più come in passato, probabilmente porterà alla trasformazione delle cripto con vantaggi dal punto di vista regolatorio, in particolare sul tema fiscale – racconta a LaPresse, Rony Hamaui, docente di economia monetaria all’università Cattolica di Milano – questo potrebbe portare a vederle sempre più presenti nei portafogli dei fondi d’investimento, delle banche“.Prospettive Bitcoin“Sulle prospettive del Bitcoin è difficile sbilanciarsi, data la grande volatilità, ma senza dubbio può aiutare avere un’amministrazione favorevole – afferma ancora Hamaui – il lancio della criptovaluta diè invece chiaramente un qualcosa che solleva il tema del conflitto d’interesse, cosa che del resto riguarda l’amministrazionenella sua totalità.