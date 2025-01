Thesocialpost.it - Covid, a processo i dirigenti del Ministero della Salute. Svolta nelle indagini

Ranieri Guerra, ex direttore vicario dell’Organizzazione mondialesanità e soprattutto ex direttore generale dell’ufficio di Prevenzione del, insieme a Giuseppe Ruocco, che ricoprì il suo stesso ruolo al, e altri due exministeriali, Maria Grazia Pompa e Francesco Maraglino, sono finiti acon l’accusa è di non aver aggiornato il piano pandemico dell’Italia per anni, lasciando il Paese senza le misure necessarie per rispondere prontamente e efficacemente all’arrivo del-19. E rifiuto di atti d’ufficio. Per questo è stato imputato Ranieri Guerra, con imputazione coatta, dopo la richiesta di archiviazioneProcura di Roma, che aveva gestito uno stralcio delle indagini relative al piano pandemico e alla gestione dell’emergenzapartite a Bergamo.