Quifinanza.it - Cosa rischio se uso il conto corrente di un’altra persona?

Leggi su Quifinanza.it

Ogni operazione bancaria è soggetta a normative che tutelano la trasparenza e la correttezza delle transazioni. Dalla delega alle problematiche legate all’intestazione fittizia, fino ai rischi di pignoramenti e accertamenti fiscali è opportuno verificare tutte le conseguenze di ogni scelta.Delega legittimaLa delega legittima consente al titolare di undi autorizzare una terza(il delegato) a compiere operazioni bancarie in suo nome. Può essere, ad esempio, delegato un familiare per pagare le bollette o gestire i versamenti in caso di impedimentili. Tale autorizzazione è prevista dall’art. 1892 e ss. del Codice Civile e viene formalizzata con un documento sottoscritto dal titolare delpresso l’istituto bancario.La delega presenta limiti precisi:il delegato non diventa titolare del, né acquisisce alcun diritto di proprietà sui fondi;le operazioni eseguite devono rientrare nei limiti e nelle condizioni stabilite nella delega stessa;il titolare rimane responsabile delle transazioni effettuate, mentre la banca non risponde di eventuali abusi commessi dal delegato.