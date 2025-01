Ilrestodelcarlino.it - Corteo Champions League a Bologna, i tifosi della Borussia sfilano in Saragozza tra cori e poliziotti

21 gennaio 2025 – E’ partito attorno alle 18, come già ampiamente annunciato, ildeiospiti delDortmund, in città per la partita dicontro ildi questa sera. I tremilagialloneri hanno lasciato in modo ordinato Villa Cassarini, dove era stata allestita per loro la fan-zone e hanno sfilato per viascortati da tantissimi operatoripolizia che hanno garantito la sicurezza per tutto il tragitto fino allo Stadio Dall’Ara.(anche con insulti indirizzati al), con tanto di tamburi ,striscioni e bandiere a sventolare. Mezz’ora difino all’entrata al Dall’ara avvenuta circa alle 18,30. La fan zone a Villa Cassarini Iospiti sono stati accolti oggi pomeriggio nella fan zone a Villa Cassarini, dove hanno potuto intrattenersi in attesa dell’orario di entrata allo stadio.